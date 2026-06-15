Un fenomen optic rar, surprins la Strășeni: Doi „sori” au apărut pe cer.

Deși imaginile sunt spectaculoase și par desprinse dintr-un film SF, fenomenul este, de fapt, o iluzie optică rară, scrie stiri.md.

Oamenii de știință de la NASA explică faptul că astfel de apariții sunt, în general, efecte de refracție a luminii, cunoscute popular sub denumirea de „Câinii de pază ai Soarelui” (Sun Dogs). Fenomenul apare atunci când lumina Soarelui este deviată după ce trece prin particule sau cristale de gheață aflate în atmosferă, creând imagini luminoase suplimentare.

Cazuri similare au fost raportate și în alte părți ale lumii. În iunie 2023, în Noua Zeelandă, a fost surprins un fenomen asemănător, în care doi sori apăreau unul lângă altul la răsărit. Meteorologii de la WeatherWatch au descris imaginile drept o iluzie optică foarte rară. Un caz asemănător a fost raportat și în China, unde astronomii au apreciat că fenomenul este atât de neobișnuit încât nu poate fi explicat pe deplin.