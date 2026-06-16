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rupor.md logorupor
16 Iunie 2026, 12:30
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Un expert în inspecția tehnică auto, bănuit de prejudicierea statului cu peste 600.000 de lei

Un expert în inspecția tehnică periodică a autovehiculelor a fost reținut de CNA și procurorii din Cahul, fiind suspectat că și-ar fi însușit ilegal sume achitate de proprietarii mașinilor pentru taxa de folosire a drumurilor.

Un expert în inspecția tehnică auto, bănuit de prejudicierea statului cu peste 600.000 de lei.
Un expert în inspecția tehnică auto, bănuit de prejudicierea statului cu peste 600.000 de lei.

Potrivit datelor preliminare, prejudiciul adus statului depășește 600.000 de lei, informează rupor.md.

Potrivit CNA, bănuitul activa în calitate de expert în inspecție tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și, profitând de funcția deținută, ar fi însușit mijloacele financiare achitate de contribuabili pentru taxa de utilizare a drumurilor.

Astăzi, 16 iunie, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. 

În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.

Amintim că persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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