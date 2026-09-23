Un dosar privind o mită de 50 de lei, care nici măcar nu a fost acceptată, examinat cinci ani.

Mai mulți polițiști, procurori, grefieri, experți și judecători s-au ocupat timp de cinci ani de un dosar privind o mită de 50 de lei.

La 21 martie 2021, pe strada Alecu Russo din Capitală, un polițist de patrulare a oprit un șofer care își parcase automobilul într-un loc interzis, relatează Europa Liberă.

Când polițistul i-a cerut actele, șoferul — manager de vânzări la o companie producătoare de materiale pentru acoperișuri din Chișinău — a pus printre documente o bancnotă de 50 de lei.

„Dar pentru ce mi-ați dat asta?” — a întrebat polițistul.

„De o cafea... Bine, trebuie să plec...” — a răspuns șoferul Iurie P.

Însă polițistul nu a luat banii și nu i-a permis șoferului să plece. După aceea a început o procedură judiciară în toată regula: la fața locului a sosit o grupă operativă, șoferul a fost adus la audieri, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, el și-a angajat un avocat și a fost citat la procuratură.

Un grup de experți judiciari a verificat, conform procedurii, dacă bancnota era autentică. Aceasta s-a dovedit a fi autentică. Dosarul a ajuns în instanță — au avut loc numeroase ședințe, iar judecătorii s-au schimbat de trei ori în acest timp.

Acum câteva zile — la cinci ani și jumătate după ce cei 50 de lei au fost puși printre actele automobilului — Judecătoria Chișinău l-a achitat pe șofer.

Judecătorii au ajuns la concluzia că șoferul a vrut într-adevăr să dea mită, însă a fost trimis în judecată pentru o altă infracțiune. O eroare de procedură.

De ce pentru 50 de lei?

În 2021, cu 50 de lei se puteau cumpăra circa trei litri de motorină.

Inflația a redus semnificativ valoarea bancnotei pe care Iurie P. intenționa să i-o transmită polițistului pentru a evita amenda. Totuși, chiar și la prețurile de atunci, suma mitei era considerabil mai mică decât cheltuielile statului pentru acest dosar.

Potrivit estimărilor oficiale ale Judecătoriei Chișinău, un dosar mediu examinat aici în 2026 costă statul mai mult de 2 mii de lei — fără a lua în calcul cheltuielile din etapa urmăririi penale, pe care nicio instituție nu le calculează.

Într-un raport publicat de Fondul Monetar Internațional în 2024, la solicitarea autorităților de la Chișinău, se menționează că, cel puțin în ultimii ani, în sistemul de justiție al Republicii Moldova „eforturile de urmărire penală s-au concentrat pe corupția măruntă, și nu pe corupția la nivel înalt”.

În timpul procesului împotriva lui Iurie P., avocații săi au avertizat că statul cheltuie, în cadrul acestei proceduri judiciare, mai mult decât obține.

„Cheltuielile suportate de stat pentru instrumentarea acestui dosar depășesc semnificativ valoarea celor 50 de lei pe care Iurie P. i-ar fi oferit, potrivit acuzațiilor, drept mită”, a declarat avocatul său, Radion Tocan, adăugând: „Acest aspect, deși nu este determinant pentru stabilirea vinovăției, reflectă necesitatea unei examinări proporționale și echilibrate a situației”.

Judecătoarea Liliana Cușca, care l-a achitat pe Iurie P., a remarcat că valoarea mitei nu contează „în prezența celorlalte elemente constitutive ale infracțiunii”.

„Prin urmare, valoarea în sine a bancnotei de 50 de lei nu constituie un temei pentru concluzia privind lipsa caracterului penal al faptei”, a explicat ea.

În același timp, după cum a constatat „Adevărul European”, aceeași practică judiciară recomandă procurorilor și judecătorilor din Republica Moldova să țină cont și de valoarea mitei, nu doar de posibilitatea de a demonstra în instanță faptul transmiterii acesteia.

Șoferul a fost achitat nu din cauza matematicii, ci din cauza semanticii

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 11 din 22 decembrie 2014, de exemplu, explică detaliat: „nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși formal conține semnele unei fapte prevăzute de Codul penal, fiind neînsemnată, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni”.

CSJ oferă și exemple: când valoarea mitei este egală cu prețul unei tablete de ciocolată sau al unui pachet de țigări; când mita este un bilet la cinema sau o călătorie gratuită cu autobuzul.

În 2021, cu 50 de lei se putea cumpăra un pachet de țigări. Astăzi — nu mai este posibil.

Totuși, Iurie P. a fost achitat nu din cauza sumei mici a mitei, ci din motive procedurale.

Infracțiunea de care era acuzat se numește corupere activă și are două forme: „darea” și „oferirea” unui avantaj necuvenit — în acest caz, unui polițist.

Din punct de vedere semantic, acești doi termeni sunt asemănători. Din punct de vedere juridic, ei diferă.

„Oferirea se realizează unilateral, prin prezentarea efectivă și inteligibilă a avantajului, în timp ce darea presupune în mod obligatoriu transmiterea avantajului și acțiunea corespunzătoare de acceptare a acestuia de către persoana publică”, a indicat judecătoarea Liliana Cușca în motivarea hotărârii judecătorești.

În cazul lui Iurie P., acesta a fost acuzat de „darea” mitei. Problema era că polițistul pe care încerca să-l mituiască nu a acceptat banii nici măcar pentru o secundă — fapt confirmat de raportarea imediată a incidentului. Aceasta înseamnă că, din punct de vedere legal, dosarul trebuia trimis în judecată sub acuzația de „oferire” a mitei.

Polițistul, apropo, a fost și el citat în instanță pentru a ajuta la clarificarea enigmei juridice din jurul celor 50 de lei. El a declarat că nu-și mai amintește nimic despre Iurie P., deoarece în acea perioadă a fost implicat în numeroase cazuri similare.

Un dosar din o sută de mii sau o problemă sistemică?

În primele șase luni ale anului 2026, Judecătoria Chișinău a examinat 37 796 de dosare, aproape două treimi dintre acestea — în mai puțin de un an, potrivit unui raport publicat în august.

O zecime dintre dosarele Judecătoriei Chișinău se aflau în procedură de peste 36 de luni, iar instanța a calculat că i-ar fi necesare 307 zile pentru a lichida întregul volum restant de dosare.

Costul mediu al unui dosar la Judecătoria Chișinău în primul semestru al anului 2026 a constituit 2166,84 lei. Indicatorul a fost calculat conform metodologiei Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției.

Obiectul dosarului început pe strada Alecu Russo a costat 50 de lei, iar procesul propriu-zis a durat cinci ani.

Iar acesta poate continua. Sentința poate fi contestată cu apel până la sfârșitul săptămânii.