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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 09:59
11 630
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În parcul satului Sculeni, un copil a rupt o sakură: primăria solicită părinților să se manifeste

La primăria satului Sculeni din raionul Ungheni a fost raportat un caz de vandalism în parcul localității, unde un copil a rupt un copac de sakură, iar adulții aflați în apropiere nu au intervenit.

În parcul satului Sculeni, un copil a rupt un cireș japonez: primăria solicită părinților să se manifeste.
În parcul satului Sculeni, un copil a rupt un cireș japonez: primăria solicită părinților să se manifeste.

Autoritățile locale au publicat o înregistrare video în care se vede cum doi copii îndoaie un copac, iar unul dintre ei continuă să facă acest lucru până când cireșul japonez se rupe, scrie rupor.md

Administrația satului face apel către părinții copilului să se adreseze primăriei pentru a soluționa situația. În caz contrar, autoritățile avertizează că vor fi nevoite să apeleze la poliție.

Postarea de pe pagina Primăriei Sculeni de pe Facebook a adunat peste 2.000 de aprecieri și mai mult de 300 de comentarii. Majoritatea utilizatorilor și-au exprimat indignarea față de cele întâmplate și consideră că părinții trebuie să răspundă pentru faptele copiilor.

Reprezentanții administrației locale au subliniat importanța protejării zonelor verzi și a proprietății publice, îndemnând părinții și locuitorii să manifeste responsabilitate.

Sursă
rupor.md logorupor
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