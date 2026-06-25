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25 Iunie 2026, 11:31
20 009
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Un ciclon european fierbinte va ajunge în Moldova: Ziua temperaturile vor urca la +40 °C

În acest weekend, canicula extremă se va muta din Europa de Vest în Europa Centrală.

Un ciclon european fierbinte va ajunge în Moldova: Ziua temperaturile vor urca la +40 °C.
Un ciclon european fierbinte va ajunge în Moldova: Ziua temperaturile vor urca la +40 °C.

Potrivit meteorologilor, vârful caniculei este așteptat luni, 29 iunie, cu temperaturi de până la +40 °C.

În Germania se înregistrează +41 °C...+42 °C. Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia pot de asemenea atinge +40 °C.

„Aceste valori sunt extrem de neobișnuite pentru luna iunie, canicula poate stabili noi recorduri", spun meteorologii și îndeamnă locuitorii să țină cont de condițiile meteorologice, să evite eforturile excesive în aer liber în cele mai calde ore, să bea mai multă apă și, dacă este necesar, să solicite asistență medicală.

Un ciclon european fierbinte va ajunge în Moldova: Ziua temperaturile vor urca la +40 °C

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