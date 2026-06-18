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rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 10:18
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Un cetățean canadian a încercat să scoată din Moldova bijuterii în valoare de 250.000 de dolari

La Aeroportul Internațional Chișinău, vameșii au descoperit un lot de ceasuri de lux și bijuterii cu o valoare estimată de circa 250.000 de dolari. Bunurile de lux erau transportate fără a fi declarate obligatoriu.

Un cetățean canadian a încercat să scoată din Moldova bijuterii în valoare de 250.000 de dolari.
Un cetățean canadian a încercat să scoată din Moldova bijuterii în valoare de 250.000 de dolari.

Potrivit Serviciului Vamal, cazul a avut loc în timpul verificării pasagerilor cursei Chișinău – Barcelona. La operațiune au participat angajați ai postului vamal din aeroport împreună cu Poliția de Frontieră, transmite rupor.md.

Conform datelor instituției, un cetățean canadian în vârstă de 42 de ani a ales „coridorul verde” („Nimic de declarat”) și a afirmat că nu transportă bunuri supuse declarării obligatorii.

Totuși, pe baza analizei riscurilor, angajații au decis să efectueze un control amănunțit al bagajului. În urma verificării au fost descoperite 15 ceasuri și bijuterii, presupuse a face parte din categoria obiectelor de lux.

Bunurile confiscate vor fi trimise pentru expertiză, pentru a se stabili autenticitatea și valoarea exactă. Potrivit estimărilor preliminare, valoarea totală a descoperirii este de aproximativ 250.000 de dolari.

În prezent, bunurile au fost reținute și pot fi confiscate conform legislației în vigoare. Pasagerul riscă o sancțiune contravențională pentru nedeclararea mărfurilor la traversarea frontierei vamale.

Serviciul Vamal reamintește că toate bunurile supuse declarării trebuie anunțate conform legii.

Sursă
rupor.md logorupor
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