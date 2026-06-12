Un cetățean al Uzbekistanului căutat pentru escrocherii, extrădat din Moldova.

Repatrierea a fost rezultatul unei operațiuni coordonate desfășurate de direcțiile centrale ale Interpol din ambele țări. Persoana suspectă, a cărei identitate nu este dezvăluită de autorități, era căutată printr-un mandat roșu internațional pentru presupusa implicare în scheme financiare frauduloase pe teritoriul Uzbekistanului, scrie kun.uz, preluat de mybusiness.md.

Organele de drept din Tașkent și Chișinău și-au unit datele operative pentru a-l căuta pe suspect, stabilindu-i în cele din urmă locația și reținându-l în capitala Moldovei, Chișinău.

După arestare, autoritățile judiciare moldovene au întocmit documentele necesare pentru predare. După finalizarea tuturor procedurilor și protocoalelor de extrădare, suspectul a fost predat sub pază organelor de drept ai Uzbekistanului pe pista aeroportului și transportat înapoi în țară. Acesta a fost plasat într-un centru de detenție preventivă, unde anchetatorii continuă procedurile penale pentru a-l trage la răspundere conform legislației țării.