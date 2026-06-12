theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
mybusiness.md logomybusiness
12 Iunie 2026, 16:52
1 126
Copiază linkul
Link copiat

Un cetățean al Uzbekistanului căutat pentru escrocherii, extrădat din Moldova

Un cetățean uzbec, căutat internațional, a fost extrădat din Republica Moldova pentru a fi tras la răspundere în legătură cu multiple acuzații de escrocherii.

Un cetățean al Uzbekistanului căutat pentru escrocherii, extrădat din Moldova.
Un cetățean al Uzbekistanului căutat pentru escrocherii, extrădat din Moldova.

Repatrierea a fost rezultatul unei operațiuni coordonate desfășurate de direcțiile centrale ale Interpol din ambele țări. Persoana suspectă, a cărei identitate nu este dezvăluită de autorități, era căutată printr-un mandat roșu internațional pentru presupusa implicare în scheme financiare frauduloase pe teritoriul Uzbekistanului, scrie kun.uz, preluat de mybusiness.md.

Organele de drept din Tașkent și Chișinău și-au unit datele operative pentru a-l căuta pe suspect, stabilindu-i în cele din urmă locația și reținându-l în capitala Moldovei, Chișinău.

După arestare, autoritățile judiciare moldovene au întocmit documentele necesare pentru predare. După finalizarea tuturor procedurilor și protocoalelor de extrădare, suspectul a fost predat sub pază organelor de drept ai Uzbekistanului pe pista aeroportului și transportat înapoi în țară. Acesta a fost plasat într-un centru de detenție preventivă, unde anchetatorii continuă procedurile penale pentru a-l trage la răspundere conform legislației țării.

Sursă
mybusiness.md logomybusiness
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici