Un cetățean al Rusiei, suspectat de colectarea de informații în scop de spionaj, reținut în Moldova.

În baza informațiilor gestionate de Serviciul de Informații și Securitate, sub conducerea procurorilor PCCOCS, a fost reținut un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, la intrare în Republica Moldova.

Acesta a fost reținut pentru culegerea neautorizată de informație cu privire la regiunea din stânga Nistrului, mai exact Zona de Securitate. Prin urmare, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

„Ofițerul învinuit a încercat să intre în Moldova în baza unei legende construite din timp, cu scop turistic declarat (vizitarea mănăstirilor, inclusiv), însă în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului.

Mai exact, scopul vizitei învinuitului ținea de colectarea de date și informații în scopul stocării sau folosirii acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova”, se arată în declarația SIS.

Totodată, este de remarcat și faptul că cetățeanul străin anterior a mai fost o perioadă în Moldova din septembrie 2017 până în septembrie 2019, timp în care a condus activități desfășurate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale ale Republicii Moldova.

În context, autoritățile de drept de la Chișinău atenționează și asupra faptului că în acea perioadă, cetățeanul străin a folosit un pașaport diplomatic emis de Ministerul de Externe al Rusiei. Totuși, contrar prevederilor Convenției de la Viena, nu a parcurs acreditarea la Ministerul de Externe al Moldovei.

Investigarea penală a acestuia continuă, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.