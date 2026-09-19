Un câine care părea rătăcit a fost observat într-un troleibuz din Chișinău

Într-un troleibuz de pe ruta nr. 1 din Capitală a fost observat un câine care, cel mai probabil, s-a rătăcit. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.

Un câine care părea rătăcit a fost observat într-un troleibuz din Chișinău.