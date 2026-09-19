19 Septembrie 2026, 20:45
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Un câine care părea rătăcit a fost observat într-un troleibuz din Chișinău.
Potrivit autorului postării, câinele a urcat singur în troleibuz la stația de pe strada Nicolae Titulescu, în sectorul Botanica. Troleibuzul se îndrepta spre centrul orașului.
Un câine care părea rătăcit a fost observat într-un troleibuz din Chișinău
Într-un troleibuz de pe ruta nr. 1 din Capitală a fost observat un câine care, cel mai probabil, s-a rătăcit. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.
Potrivit autorului postării, câinele a urcat singur în troleibuz la stația de pe strada Nicolae Titulescu, în sectorul Botanica. Troleibuzul se îndrepta spre centrul orașului.
„Cine a pierdut acest câine la Botanica? A urcat la stația Titulescu, în direcția centrului”, se arată în mesaj.
Postarea a stârnit numeroase reacții, fiind distribuită de sute de utilizatori ai rețelelor sociale, care încearcă să ajute la găsirea stăpânului animalului.
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