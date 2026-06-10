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10 Iunie 2026, 14:22
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Un BMW „zbura” pe o stradă din Strășeni: Șoferul a fost identificat și documentat

Șoferul unui BMW, care a încălcat regulile de circulație și a manifestat un comportament agresiv în trafic, a fost identificat și documentat.

Un BMW „zbura” pe o stradă din Strășeni: Șoferul a fost identificat și documentat.
Un BMW „zbura” pe o stradă din Strășeni: Șoferul a fost identificat și documentat.

Oamenii legii s-au sesizat după ce imaginile au fost publicate pe rețelele sociale, transmite stiri.md.

Incidentul a avut loc pe data de 7 iunie, pe traseul R1, în orașul Strășeni.

„În urma măsurilor întreprinse de polițiștii Secției Patrulare Centru din cadrul INSP, conducătorul automobilului de marca BMW, un bărbat de 26 de ani, a fost identificat și documentat. Pentru comportamentul agresiv manifestat în trafic și încălcările comise, pe numele acestuia a fost întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție, conform prevederilor legale”, comunică Poliția.

În context, oamenii legii îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și să respecte regulile de circulație.

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