Un BMW „zbura” pe o stradă din Strășeni: Șoferul a fost identificat și documentat.

Oamenii legii s-au sesizat după ce imaginile au fost publicate pe rețelele sociale, transmite stiri.md.

Incidentul a avut loc pe data de 7 iunie, pe traseul R1, în orașul Strășeni.

„În urma măsurilor întreprinse de polițiștii Secției Patrulare Centru din cadrul INSP, conducătorul automobilului de marca BMW, un bărbat de 26 de ani, a fost identificat și documentat. Pentru comportamentul agresiv manifestat în trafic și încălcările comise, pe numele acestuia a fost întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție, conform prevederilor legale”, comunică Poliția.

În context, oamenii legii îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și să respecte regulile de circulație.