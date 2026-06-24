theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
politia.md logopolitia
24 Iunie 2026, 21:11
24
Copiază linkul
Link copiat

Un bărbat suspectat de trafic de droguri, reținut în Capitală

Activitatea infracțională a unui bărbat de 37 de ani din Capitală, suspectat de trafic de droguri, a fost contracarată de polițiștii și procurorii sectorului Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.

Un bărbat suspectat de trafic de droguri, reținut în Capitală.
Un bărbat suspectat de trafic de droguri, reținut în Capitală.

Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care intenționa să plaseze droguri în ascunzișuri. În urma reținerii, asupra acestuia au fost depistate 37 de pachețele cu PVP (sare), informează IGP.

Ulterior, în cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte confecționate artizanal (cu depuneri de droguri), precum și un cântar de înaltă precizie, utilizat la porționarea substanțelor narcotice.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă închisoare de până la 15 ani.

Investigațiile continuă.

Sursă
politia.md logopolitia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici