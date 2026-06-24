Un bărbat suspectat de trafic de droguri, reținut în Capitală.

Activitatea infracțională a unui bărbat de 37 de ani din Capitală, suspectat de trafic de droguri, a fost contracarată de polițiștii și procurorii sectorului Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.

Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care intenționa să plaseze droguri în ascunzișuri. În urma reținerii, asupra acestuia au fost depistate 37 de pachețele cu PVP (sare), informează IGP.

Ulterior, în cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte confecționate artizanal (cu depuneri de droguri), precum și un cântar de înaltă precizie, utilizat la porționarea substanțelor narcotice.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă închisoare de până la 15 ani.

Investigațiile continuă.