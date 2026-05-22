Un bărbat se plânge că ar achita facturi uriașe pentru curentul electric neconsumat.

Bărbatul susține că, deși are puține electrocasnice, iar cele pe care le deține au fost deconectate de la rețea, începând cu luna ianuarie a anului curent, factura la curentul electric continuă să crească, informează Studio-L.

El afirmă că a chemat de nenumărate ori electricienii pentru a verifica casa și rețeaua electrică, iar aceștia i-au afirmat că pierderi de curent nu sunt înregistrate. Bărbatul spune că cei de la „Premier Energy” au fost anunțați, dar că decizia finală a fost să fie deconectat de la rețea.

Potrivit bărbatului, pentru luna martie a primit o factură de peste 5.000 de lei, în ciuda consumului minim. Drept urmare, după refuzul de a plăti suma facturată, i s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Reprezentanții Premier Energy au declarat că vor analiza situația și vor efectua o verificare a circumstanțelor pentru a stabili cauzele neînțelegerilor apărute.