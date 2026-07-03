Un bărbat fără permis a comis două accidente în aceeași zi: A fost condamnat la trei ani de închisoare.

Bărbat fără permis, care a provocat două accidente în Capitală și a refuzat testarea alcoolscopică, a fost condamnat la trei ani de închisoare.

Potrivit datelor Procuraturii, în seara zilei de 7 februarie 2025, inculpatul, care nu deținea permis de conducere și nu absolvise cursurile unei școli auto, a urcat la volanul unui automobil de model „Renault Megane”. În timpul deplasării, acesta a fost implicat într-un accident rutier pe strada Sarmizegetusa din capitală, în urma căruia au fost avariate vehiculele implicate.

După producerea impactului, inculpatul a părăsit locul faptei și și-a continuat deplasarea în trafic cu același automobil, fiind implicat, la scurt timp, într-un al doilea accident rutier la intersecția străzilor Burebista și Muncești.

Un martor ocular a alertat Poliția. La sosirea echipajului de poliție, acesta a încercat să fugă, însă a fost urmărit și reținut de către polițiști.

Polițiștii au suspectat că șoferul era în stare de ebrietate și l-au dus la o instituție medicală specializată. Acolo, acesta a refuzat testarea alcoolscopică, examinarea medicală și prelevarea probelor biologice.

În cadrul urmăririi penale, inculpatul și-a recunoscut vina, și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate și a declarat că intenționează să repare prejudiciul cauzat părților vătămate. Ulterior, întrucât inculpatul s-a eschivat de la prezentarea în fața instanței de judecată, acesta a fost anunțat în căutare, iar cauza penală a fost examinată în lipsa sa.

Potrivit Procuraturii, bărbatul a fost anterior atras de mai multe ori la răspundere penală. În 2017 a fost condamnat condiționat pentru dezertare, în 2020 — la un an de închisoare pentru amenințare cu moartea, iar în 2022 — la doi ani de detenție pentru aplicarea violenței asupra administrației unei instituții penitenciare.

Instanța l-a condamnat la trei ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel.