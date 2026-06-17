Un bărbat din Rezina, convins de escrocii să contracteze un credit de 320.000 de lei.

Doi bărbați, de 29 și 41 de ani, suspectați de implicare într-o schemă frauduloasă de tip „apel fals de la bancă”, au fost reținuți la Rezina.

Ei au încercat să obțină 320.000 de lei, pe care victima îi contractase ca împrumut sub presiunea escrocilor.

Potrivit datelor forțelor de ordine, un bărbat de 38 de ani a fost sunat inițial de persoane necunoscute, pretinzând că sunt angajați ai unei bănci, și i-au comunicat despre presupuse operațiuni suspecte pe contul său. Ulterior, alte persoane s-au prezentat ca reprezentanți ai SIS și Băncii Naționale a Moldovei.

Sub pretextul protejării fondurilor, infractorii l-au convins pe bărbat să contracteze un credit de 320.000 de lei și să pregătească banii pentru predare.

Când escrocii i-au spus că un curier va veni să ridice banii, bărbatul a suspectat o înșelătorie și a apelat la Poliție.

Forțele de ordine au reținut suspecții în flagrant în momentul în care aceștia au venit să ridice banii. Autovehiculul cu care se deplasau bărbații a fost confiscat.

Ancheta continuă. Poliția a reamintit că băncile și instituțiile de stat nu solicită prin telefon să se contracteze credite, să se transfere bani sau să se predea acestora unor terți.