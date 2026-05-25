Un bărbat din Chișinău riscă până la 5 ani de închisoare după un incendiu provocat de focuri de artificii.

Cazul a avut loc pe 1 mai curent, în jurul orei 22:30, iar procurorii anunță că au transmis deja cauza în instanța de judecată, scrie moldova1.md.

Potrivit acuzatorilor de stat, acțiunile bărbatului au determinat izbucnirea unui incendiu într-un apartament de la etajele superioare ale blocului de locuit.

Deși nu au fost raportate victime, procurorii spun că incidentul a creat riscuri majore pentru securitatea locatarilor dintr-o zonă dens populată, precum și pentru bunurile acestora.

Bărbatul și-a recunoscut integral vina și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, în baza căruia va putea beneficia de o pedeapsă mai blândă.

Pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva incendiilor, legislația prevede o amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la cinci ani.

Procurorii precizează că celelalte persoane cercetate în dosar au fost scoase de sub urmărire penală, din cauza lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii în acțiunile acestora.