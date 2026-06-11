Un bărbat, condamnat la șase luni de închisoare pentru sustragerea unui document oficial
Un bărbat de 44 de ani, recunoscut vinovat de sustragerea unui document oficial din cadrul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, a fost condamnat la 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.
Potrivit anchetei, bărbatul a venit pentru a vedea materialele acumulate în legătură cu sesizările depuse referitor la situația copilului său minor, însă la sfârșitul programului de lucru a luat materialele aflate pe masă și a părăsit sediul instituției. Angajații au încercat să-l oprească și au sesizat imediat Poliția. A doua zi, acesta a returnat documentele, însă în urma verificărilor s-a constatat lipsa unui formular de cerere din dosar, transmite rupor.md.
În fața instanței, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, susținând că nu a sustras niciun document. Acesta a declarat că a avut nevoie de mai mult timp pentru a studia materialele. Inculpatul nu este la prima abatere de la lege, acesta fiind anterior condamnat pentru escrocherie și pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești.