Un bărbat, condamnat la șase luni de închisoare pentru sustragerea unui document oficial.

Potrivit anchetei, bărbatul a venit pentru a vedea materialele acumulate în legătură cu sesizările depuse referitor la situația copilului său minor, însă la sfârșitul programului de lucru a luat materialele aflate pe masă și a părăsit sediul instituției. Angajații au încercat să-l oprească și au sesizat imediat Poliția. A doua zi, acesta a returnat documentele, însă în urma verificărilor s-a constatat lipsa unui formular de cerere din dosar, transmite rupor.md.

În fața instanței, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, susținând că nu a sustras niciun document. Acesta a declarat că a avut nevoie de mai mult timp pentru a studia materialele. Inculpatul nu este la prima abatere de la lege, acesta fiind anterior condamnat pentru escrocherie și pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești.