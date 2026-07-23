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23 Iulie 2026, 11:11
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Un bărbat, condamnat la opt ani de închisoare pentru tentativa de a vinde o fată în sclavie sexuală în Grecia

Un bărbat a fost condamnat la opt ani de închisoare în dosarul traficului de persoane, după ce a convins o tânără de 18 ani din Nisporeni să plece în Grecia sub pretextul unei angajări.

Un bărbat, condamnat la opt ani de închisoare pentru tentativa de a vinde o fată în sclavie sexuală în Grecia.
Un bărbat, condamnat la opt ani de închisoare pentru tentativa de a vinde o fată în sclavie sexuală în Grecia.

Potrivit informațiilor, în loc de munca promisă, tânăra a ajuns în mâinile unui grup infracțional care intenționa să o supună exploatării sexuale. PCCOCS consideră pedeapsa aplicată prea blândă și solicită majorarea termenului până la zece ani.

Potrivit PCCOCS, infracțiunea a fost comisă în 2012, când victima avea 18 ani. Înainte de călătorie, fata l-a întrebat pe inculpat dacă riscă să fie răpită sau constrânsă să presteze servicii sexuale. În răspuns, acesta a încercat să o liniștească spunând: „Dumnezeu este unul pentru toți”.

Urmărirea penală a stabilit că cei doi s-au cunoscut într-o cafenea din Chișinău. Bărbatul i-a promis tinerei un loc de muncă bine plătit ca chelneriță în Grecia. Pentru a-i câștiga încrederea, i-a achitat datoria la amanet în valoare de aproximativ 500 de euro și i-a cumpărat un bilet spre Atena.

Deja în ziua următoare sosirii în Grecia, fata a aflat că urmează să fie obligată să practice prostituția. PCCOCS a informat că i-au fost reținute actele, iar membrii grupului infracțional au exercitat asupra ei presiune psihologică. După o tentativă de fugă, femeia ar fi fost bătută.

Victima a reușit să ia legătura cu soțul său, aflat în Moldova. Acesta a refuzat să cedeze în fața amenințărilor infractorilor și a declarat că va sesiza Poliția. În final, femeia a fost trimisă cu autobuzul la Iași, de unde s-a întors în Moldova și a depus plângere la organele de drept.

PCCOCS a reamintit că condamnatul este cetățean al României și a fost extrădat în Moldova din Olanda în 2023. Înainte de extrădare, Curtea de Apel din Atena l-a condamnat la 20 de ani de închisoare și o amendă de peste 70.000 de euro pentru constituirea unui grup infracțional, trafic de persoane, facilitarea trecerii ilegale a frontierei, deținere ilegală de arme, însușirea bunurilor și folosirea documentelor false.

În ceea ce privește ceilalți membri ai grupului infracțional, PCCOCS a comunicat că ancheta continuă, inclusiv față de doi bărbați dați în urmărire.

Sursă
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