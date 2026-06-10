Un bărbat, condamnat la închisoare după ce a pus un minor să fure dintr-o mașină.

Ancheta a stabilit că, în aprilie 2025, inculpatul a decis să fure dintr-o mașină străină și a implicat în faptă un minor. Infractorii și-au împărțit rolurile: bărbatul a rămas pe stradă pentru a supraveghea situația, iar adolescentul a spart în acel timp un automobil Mitsubishi Colt într-o parcare din Capitală. Din interior au sustras unelte electrice, inclusiv o șurubelniță electrică, un ferăstrău și un ciocan rotopercutor, cauzând proprietarului un prejudiciu de 6.000 de lei, transmite rupor.md.

La câteva luni distanță, în august aceluiași an, bărbatul a fost reținut de un echipaj de patrulare al Poliției într-unul dintre sectoarele Chișinăului. În timpul perchezițiilor, asupra acestuia a fost găsit un pachet cu drog sintetic PVP („sare”) pentru consum personal, fără scop de vânzare.

Pedeapsa definitivă a fost stabilită la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce judecătorii au adăugat la noua condamnare o parte din pedeapsa rămasă neexecutată în baza unei sentințe anterioare pronunțate în mai 2024.

În contextul vacanței de vară, Procuratura le reamintește părinților și reprezentanților legali despre importanța supravegherii copiilor și a monitorizării activităților acestora, pentru a preveni implicarea minorilor în comportamente antisociale sau în activități care îi pot expune riscului de a participa la săvârșirea unor infracțiuni.



