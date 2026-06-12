Un bărbat, condamnat la închisoare după ce a agresat o angajată a Poliției.

Potrivit Procuraturii Generale, incidentul s-a produs pe 5 august 2024, când o polițistă și un coleg de-al său s-au deplasat la domiciliul inculpatului din orașul Stăuceni pentru a-l cita și escorta la sectorul de Poliție, în cadrul documentării unui caz privind presupusa agresare a unor persoane, transmite unimedia.info.

În timpul încercării de escortare, bărbatul ar fi devenit agresiv, adresând injurii oamenilor legii. La un moment dat, acesta a lovit-o cu pumnul în zona nasului pe angajata Poliției, provocându-i dureri fizice și prejudiciu moral.

Pentru a-l imobiliza, colegul polițistei a intervenit și a utilizat spray lacrimogen, după care i-a aplicat cătușele. Suspectul a fost ulterior escortat la sectorul de Poliție.

Conform Procuraturii, nici după reținere bărbatul nu și-ar fi schimbat comportamentul, continuând să amenințe polițiștii. Mai mult, în timpul audierilor, acesta ar fi înjurat și scuipat angajata Poliției.

Deși nu și-a recunoscut integral vina, instanța a constatat că vinovăția acestuia este demonstrată prin probele administrate, inclusiv declarațiile victimei și ale martorilor.

Instituția precizează că bărbatul nu este la prima abatere de la lege, acesta având condamnări anterioare pentru huliganism, furt și conducerea unui vehicul în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat.