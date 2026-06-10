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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 12:56
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Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru hărțuirea sexuală a fiicei vitrege de 14 ani

Un bărbat de 53 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru hărțuirea sexuală a fiicei concubinei sale și violență în familie, informează Procuratura.

Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru hărțuirea sexuală a fiicei vitrege de 14 ani.
Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru hărțuirea sexuală a fiicei vitrege de 14 ani.

Cazul a avut loc în iunie 2024, când mama adolescentei nu era acasă. Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, s-a încuiat într-o cameră cu minora de 14 ani, s-a dezbrăcat și, amenințând-o cu un cuțit, a început să o constrângă la acte cu caracter sexual. Victima a reușit să scape datorită vicleniei: i-a spus tatălui vitreg că bunica ei paralizată a căzut din pat și are nevoie de ajutor. Ajunsă afară, fata a fugit imediat, transmite rupor.md.

Instanța a stabilit pentru această infracțiune o pedeapsă de 5 ani de închisoare, dar, luând în considerare și condamnarea anterioară pentru violență în familie, pedeapsa finală a fost de 9 ani.

Deoarece inculpatul nu s-a prezentat la ședință, sentința a fost pronunțată în lipsa sa, iar acesta a fost dat în urmărire. Trei zile mai târziu, polițiștii l-au găsit și l-au arestat pe infractor, acesta aflându-se acum în închisoare.

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