Un bărbat acuzat de viol susține că este nevinovat: Testul ADN a arătat 0%.

Serghei Sinigur riscă 13 ani de închisoare pentru viol, fapt pe care îl neagă.

După crimă, nepoata lui în vârstă de 14 ani a rămas însărcinată. Bărbatul susține că a trecut printr-un test ADN și un detector de minciuni pentru a-și dovedi nevinovăția, însă procuratura insistă asupra vinovăției sale, relatează unimedia.info.

„Nu înțeleg de ce este așa. Am prezentat toate dovezile, merg aproape 10 ani prin instanțe, iar acum vor să mă închidă fără probe, mă judecă pe baza cuvintelor mamei fetei”, a declarat Serghei Sinigur în emisiunea Verdict cu Dorin Podlișnic.

„În prima declarație ea l-a acuzat pe fratele ei”

Potrivit bărbatului, inițial în dosar figura o altă persoană:

„Declarația la Poliție a apărut în martie 2017. Fetei i s-a făcut rău la școală, a mers la medic și acolo s-a constatat că este însărcinată. Avea 15 ani, iar în momentul violului — 14. Este din raionul Cantemir. În prima declarație la Poliție ea și-a acuzat fratele”, a povestit el.

„Eu am avut un conflict cu mama minorei în 2012, de la 800 lei, pe care nu mi-a împrumutat mie, ci tatălui meu”

Serghei spune că nu a înțeles nici până în prezent cum a ajuns să fie învinuit în dosar: „Totuși, știu pricina. Mama minorei a jucat rolul principal. Eu am avut un conflict cu ea în 2012, de la niște bani, pe care nici nu mi-a împrumutat mie, 800 lei, ci tatălui meu, apoi îi cerea de la mine. De atunci s-a pornit o ceartă. În 2016 m-au „aranjat” cu fapta asta. Eu mă aflam în orașul Harkov, eram la fosta soție și am primit un apel de la nepoata mea, care mi-a spus că fratele ei, Ion a fost reținut. Nu am știut de ce, mă gândeam poate ca băiat tânăr s-a certat sau bătut cu cineva. Apoi m-a sunat din nou și mi-a spus că pe el și pe mine ne acuză de viol. L-am sunat pe șeful de sector, apoi m-am prezentat benevol, nu eram vinovat. La Poliție mi-au înaintat învinuirea pe art. 171, al. 2”.

„Acuzația se bazează doar pe cuvinte”

Potrivit bărbatului, în dosar nu există martori:

„În dosar nu este niciun martor. Mi-au luat sânge, lui Ion de asemenea. El a fost exclus, iar eu nu. Aceasta nu este o dovadă”, a declarat el.

„ADN-ul a arătat 0%”

Serghei afirmă că a trecut prin expertize:

„Am cerut instanței să permită testul ADN, iar rezultatul a arătat 0%. L-am făcut pe banii mei”, a spus el.

Bărbatul mai susține că a trecut și testul cu detectorul de minciuni:

„Am trecut poligraful. Conform rezultatului testului, nu am avut relații sexuale cu nepoata mea. Am prezentat toate acestea”, a menționat el.

„Chiar și acum continui să lupt”

Serghei declară că speră la o decizie justă a instanței:

„Toată încrederea mea este în judecător. Este o persoană inteligentă și serioasă. Cred că va lua decizia corectă și adevăratul vinovat va fi pedepsit”.

De asemenea, afirmă că presupusa victimă a dat ulterior alte declarații:

„Ea a spus cine a violat-o, cum s-a întâmplat și cine a forțat-o să dea declarații împotriva mea”, a spus el.

Potrivit bărbatului, o altă persoană ar fi recunoscut vina:

„A scris o declarație de vinovăție la Procuratura Cantemir, dar nu a fost luată în considerare. A recunoscut că a comis această crimă”, a spus Serghei.

„Mă doare. Am cheltuit mulți bani, am familie și copii. Voi merge până la capăt. Numai Dumnezeu și eu știm prin ce trec”, a declarat el.

Jurnaliștilor nu li s-a reușit să obțină un comentariu de la Procuratura Cantemir pe acest caz.