Un avocat, reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență și escrocherie.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență și escrocherie în care este vizat un avocat.

Potrivit materialelor cauzei, acesta, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le apăra în instanțele de judecată în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism, ar fi pretins și primit de la acestea 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze.

Într-un alt episod, avocatul ar fi primit 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să le asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a mai fost executat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit alți 3.000 de euro, susținând că are influență asupra unor persoane de la instanța de apel și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă.

În prezent, ofițerii CNA desfășoară trei percheziții la domiciliul, în biroul și în automobilul bănuitului, în vederea acumulării probelor relevante pentru cauza penală.

Avocatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.