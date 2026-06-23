Un avocat din Capitală, reținut: Ar fi promis eliberarea unui condamnat pentru 10.000 de euro.

Un avocat din Capitală a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind suspectat de trafic de influență.

Potrivit unui comunicat al CNA, avocatul ar fi cerut 10.000 de euro de la rudele unui condamnat, susținând că ar avea influență asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică și că le-ar putea determina să adopte o soluție favorabilă privind eliberarea acestuia din detenție, transmite deschide.md.

Mai exact, apărătorul ar fi afirmat că poate interveni pe lângă factori de decizie pentru a influența examinarea cauzei și emiterea unei hotărâri favorabile în beneficiul persoanei condamnate.

În prezent, ofițerii CNA continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea eventualelor persoane implicate și documentarea completă a faptelor investigate.

Despre rezultatele acțiunilor de urmărire penală se va comunica ulterior.