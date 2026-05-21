Un audit a scos la iveală cheltuieli nejustificate de milioane de lei și încălcări la Ministerul Agriculturii.

Una dintre cele mai sensibile concluzii se referă la plata unei compensații în valoare de aproximativ 200.000 de lei fostului conducător al Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii. Potrivit Curții de Conturi, persoana a prestat servicii pe baza unui contract civil și nu a avut raporturi de muncă cu ministerul, dar a primit o compensație echivalentă cu trei salarii medii lunare. Mai mult, Banca Mondială a recunoscut ulterior aceste cheltuieli ca fiind nejustificate, informează rupor.md.

Auditul arată că mai mulți directori ai instituțiilor subordonate au primit prime pentru rezultatele muncii fără aprobarea ministerului, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate în sumă de peste 300.000 de lei. În alte cazuri, primele au fost calculate incorect: unii angajați au primit prime fără fișe de evaluare semnate, alții au primit prime în sume ce depășesc limitele stabilite de regulamentul intern, iar unele plăți au fost efectuate chiar persoanelor cu evaluare „satisfăcătoare”. Numai în februarie 2025 auditorii au identificat erori în calculul salariilor în valoare de aproximativ 150.000 de lei.

Curtea de Conturi a constatat, de asemenea, că două instituții subordonate ministerului au acordat prime unice fără aprobarea prealabilă a Ministerului Agriculturii, ceea ce, în opinia auditorilor, indică lipsa unor reguli clare și a unui control unitar în sistemul ministerial.

Probleme serioase au fost identificate și în gestionarea patrimoniului de stat. Drepturile asupra a 119 clădiri nu sunt înregistrate, trei clădiri nu au fost evaluate și nu sunt incluse în raportarea contabilă, iar 52 de terenuri nu au fost încă transferate către Agenția Proprietății Publice, deși procedura ar fi trebuit finalizată cu câțiva ani în urmă. Auditorii susțin că datele din Registrul Imobiliar nu corespund situației reale de la fața locului.

În documentele ministerului figurează și un apeduct în valoare de 7,1 milioane de lei fără documente justificative. Construcția, începută în 2017, nu este încă finalizată. Inventarierea efectuată în 2025 a arătat că turnul de apă este deteriorat și acoperit de rugină.

Un alt capitol important se referă la gestionarea mijloacelor circulante obținute din proiecte externe pentru livrarea de tehnică agricolă și îngrășăminte. Ministerul a raportat venituri de aproape 270 milioane de lei și cheltuieli de peste 240 milioane de lei, însă Curtea de Conturi notează lipsa unor reguli clare pentru evidența acestor operațiuni, ceea ce limitează posibilitatea confirmării complete a bilanțurilor prezentate.

În raport se mai menționează că ministerul și instituțiile subordonate gestionează 52 de sisteme IT și software în valoare totală de peste 50 milioane de lei. Dintre acestea, șapte sisteme, evaluate la 28,3 milioane de lei, nu funcționează, iar alte trei, în valoare de 7,7 milioane de lei, nu sunt utilizate deloc, deși continuă să figureze în raportarea contabilă.

Curtea de Conturi a identificat, de asemenea, întârzieri în implementarea proiectelor externe, distribuirea artificială a achizițiilor și concedii neutilizate acumulate de angajați, ceea ce poate genera cheltuieli suplimentare de cel puțin 2,3 milioane de lei în anii următori.

În concluzie, auditorii susțin că sistemul de control intern al Ministerului Agriculturii funcționează doar parțial și recomandă întărirea urgentă a mecanismelor de evidență contabilă, gestionare a activelor și control al cheltuielilor publice.