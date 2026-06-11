Un antreprenor, despre angajarea străinilor: Mi se pare că moldovenii nu au nevoie de bani.

Potrivit unui CV trimis de un potențial angajat, acesta spune că „este foarte capabil și lucrează în orice condiții meteo”, relatează ZdG.

Fondatoarea complexului agroturistic „Hill & Valley” din satul Peresecina, raionul Orhei, Aliona Butacova, a declarat jurnaliștilor că de trei zile muncitorii locali nu vin la muncă, fie din cauza ploii, care nu a mai fost, fie din cauza sărbătorilor.

Antreprenoarea a recunoscut că este dispusă să angajeze străini. În opinia ei, „moldovenii nu au nevoie de bani sau venit stabil, nu vor să se angajeze oficial pe lucru permanent, vor să vină doar ca zilieri atunci când le vine factura mai mare.”

Compania pe care o administrează se ocupă cu creșterea viței de vie, lavandei și oferirea cazărilor. Aceasta are zece angajați, printre care ea, mama și tatăl ei, dar spune că în viitorul apropiat vrea să angajeze și doi cetățeni străini – pe cineva la spălat vasele și pe cineva la lucru în câmp.

Deși anul trecut era sceptică față de această propunere, crezând că având „patru sate împrejur, va angaja pe cineva local”. Realitatea însă este diferită.

„Lucrează în orice condiții meteo, este puternic și dorește să muncească”

În unul dintre CV-urile primite de firma Alionei Butacova, un muncitor străin scrie că în ultimii doi ani a lucrat la sere de roșii și castraveți în China și că ar fi capabil să colecteze 400 de kilograme de roșii pe zi.

„Spune că este foarte capabil și lucrează în orice condiții meteo, chiar sub ploaie, și este de acord să lucreze ore lungi, chiar și două schimburi pe zi, pentru că este puternic și dorește să muncească. Asta este motivația. Străinii sunt mai puțin selectivi. Noi avem volum de lucru care trebuie făcut și pentru mine, ca angajator, puțin mă interesează proveniența omului”, a explicat fondatoarea complexului.

Recent, Ziarul de Gardă a publicat un reportaj despre migranții care muncesc în R. Moldova.

Fenomenul a luat amploare după ce autoritățile au facilitat angajarea străinilor prin adoptarea unor modificări legislative, iar cererea pentru muncitori străini din partea antreprenorilor din țară a crescut în lipsa alternativelor locale.

Directorul unei companii de prelucrare a cărnii a declarat jurnaliștilor:

„Acum 5–7 ani, aveam liste de așteptare pentru angajare. Astăzi, nu avem nicio persoană.”

Fondatoarea unei pensiuni agroturistice a confirmat problemele din domeniul forței de muncă, precizând că din observațiile sale, „moldovenii vin la lucru când le vine factura mai mare”.

„Noi nu suntem aici ca să furăm”

„Noi nu suntem aici ca să furăm. Suntem aici ca să vă ajutăm, dar și pe noi să ne ajutăm. Deci trebuie să avem grijă unul de altul. Suntem și noi oameni, atât.” Declarația aparține lui Haji, curier originar din India, unul dintre muncitorii străini care au ales în ultimii ani R. Moldova drept loc de muncă.

La fel ca el, în țară mai sunt circa 6.000 de muncitori străini, iar numărul acestora va continua să crească în perioada următoare, pentru că, după ani de emigrare a cetățenilor R. Moldova spre Europa, R. Moldova a devenit, la rândul ei, o destinație atractivă pentru muncitorii străini, în special din Asia.