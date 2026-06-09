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realitatea.md logorealitatea
9 Iunie 2026, 17:39
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Un antreprenor, amendat pentru întârzierea lucrărilor de reparație a unui drum din Nisporeni

Antreprenorul responsabil de reparația drumului regional G94 G91 – Valea Mare – Boldurești – Valea Trăstieni – G89, pe sectorul dintre localitățile Brătuleni și Boldurești din raionul Nisporeni, a fost sancționat.

Un antreprenor, amendat pentru întârzierea lucrărilor de reparație a unui drum din Nisporeni.
Un antreprenor, amendat pentru întârzierea lucrărilor de reparație a unui drum din Nisporeni.

Aceasta după ce nu a finalizat lucrările în termenul stabilit, transmite realitatea.md.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în urma verificărilor efectuate pe șantier au fost identificate mai multe neconformități pe anumite porțiuni ale drumului. Deficiențele urmează să fie remediate de către antreprenor.

Contractul de antrepriză pentru executarea lucrărilor a fost semnat în noiembrie 2024, iar lucrările au început în 2025. Termenul contractual de finalizare era stabilit pentru sfârșitul anului trecut, însă proiectul nu a fost dus la bun sfârșit.

Reprezentanții AND precizează că antreprenorul este obligat să finalizeze toate lucrările prevăzute în caietul de sarcini și să remedieze neconformitățile constatate în teren.

Instituția anunță că va continua monitorizarea proiectului și va urmări respectarea obligațiilor contractuale, astfel încât lucrările să fie finalizate conform standardelor de calitate.

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