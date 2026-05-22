22 Mai 2026, 19:10
2 615
Copiază linkul
Link copiat
„Ultimul sunet” în Capitală se va desfășura pe 29 mai
Primăria Chișinău a aprobat oficial data și regulile pentru desfășurarea ceremoniei festive de încheiere a anului școlar 2025–2026.
În instituțiile de învățământ primar și secundar din Capitală, tradiționalul „Ultim sunet” va răsuna vineri, 29 mai, transmite rupor.md.
Pentru asigurarea ordinii, autoritățile Capitalei au introdus o serie de cerințe obligatorii pentru organizarea evenimentelor festive:
- Limită de timp: partea oficială a festivităților nu trebuie să depășească 45 de minute.
- Securitate: administrațiile instituțiilor de învățământ sunt obligate să garanteze ordinea strictă și protecția participanților.
- Protocol oficial: festivitățile vor păstra un caracter strict solemn, cu omagierea obligatorie a simbolurilor de stat și a simbolurilor municipiului Chișinău.
- Atmosferă: elevii, părinții și profesorii sunt îndemnați să mențină o atmosferă respectuoasă și festivă.
De asemenea, în cadrul festivităților, elevii vor fi informați detaliat despre rezultatele celui de-al doilea semestru și despre graficul desfășurării examenelor de absolvire și naționale, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.