„Ultimul sunet” în Capitală se va desfășura pe 29 mai.

În instituțiile de învățământ primar și secundar din Capitală, tradiționalul „Ultim sunet” va răsuna vineri, 29 mai, transmite rupor.md.

Pentru asigurarea ordinii, autoritățile Capitalei au introdus o serie de cerințe obligatorii pentru organizarea evenimentelor festive:

Limită de timp: partea oficială a festivităților nu trebuie să depășească 45 de minute.

Securitate: administrațiile instituțiilor de învățământ sunt obligate să garanteze ordinea strictă și protecția participanților.

Protocol oficial: festivitățile vor păstra un caracter strict solemn, cu omagierea obligatorie a simbolurilor de stat și a simbolurilor municipiului Chișinău.

Atmosferă: elevii, părinții și profesorii sunt îndemnați să mențină o atmosferă respectuoasă și festivă.

De asemenea, în cadrul festivităților, elevii vor fi informați detaliat despre rezultatele celui de-al doilea semestru și despre graficul desfășurării examenelor de absolvire și naționale, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.