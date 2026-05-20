20 Mai 2026, 09:31
Ultimele imagini cu fata de 16 ani din Cupcini, înainte de dispariție: A fost surprinsă în zona unui lac
Noi detalii apar în cazul minorei de 16 ani dispărute din Cupcini.
În ultimele imagini surprinse de camerele de supraveghere se vede că fata se afla lângă lac, transmite unimedia.info.
Potrivit informațiilor apărute în mediul online, camerele video au surprins-o pentru ultima dată în apropierea lacului, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic despre locul aflării sale.
Reamintim că Poliția Republicii Moldova caută o tânără de 16 ani din orașul Cupcini, care a plecat de acasă spre instituția de învățământ din Edineț, dar până acum nu s-a întors și nu a apărut la cursuri.