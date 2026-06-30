Ultima zi a lunii iunie va aduce în Moldova o căldură extremă, cu temperaturi de până la +40°C.

30 iunie va fi cea mai călduroasă zi de la începutul acestui sezon estival în Moldova. Temperatura aerului va fi în sud, de la +24°C noaptea până la +40°C ziua.

Totodată, în regiunile centrale, de la +24°C până la +37°C, iar în nord, de la +23°C până la +36°C.

Pe parcursul zilei se așteaptă o înnorare variabilă, fără precipitații semnificative. Doar spre seară, în unele zone, este posibilă o ploaie slabă și de scurtă durată. Vântul va fi moderat și își va schimba direcția de mai multe ori. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale, scrie rupor.md.

În prima jumătate a zilei este prognozată o furtună magnetică de nivel G1 (5 puncte), care poate afecta starea de sănătate a persoanelor meteorosensibile.

Reamintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis trei niveluri de pericol meteorologic din cauza caniculei extreme. Codul roșu este valabil în sudul țării, unde temperatura aerului poate ajunge la +40°C. Pentru regiunile centrale și o parte din nord a fost emis Cod Portocaliu, iar pentru cele mai nordice zone – Cod Galben.