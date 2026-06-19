UE va limita exportul de mașini vechi către Moldova și alte țări

Pe drumurile Moldovei ar putea circula mai puține mașini vechi. Parlamentul European a aprobat un nou regulament care înăsprește regulile de export pentru mașinile second-hand și impune cerințe suplimentare producătorilor auto.

Noile prevederi urmează să intre în vigoare după finalizarea procedurilor legislative și se vor aplica efectiv peste aproximativ doi ani în statele membre ale UE, informează bani.md.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează mașinile second-hand. Autoritățile europene vor introduce criterii mai clare pentru a stabili dacă un vehicul poate fi vândut ca automobil rulat sau dacă trebuie considerat deșeu și trimis la reciclare.

Astfel, mașinile care nu mai sunt sigure pentru circulație nu vor mai putea fi exportate în țări terțe, inclusiv în Republica Moldova, sub statutul de vehicule second-hand.

De asemenea, constructorii auto vor fi obligați să folosească mai multe materiale reciclate în producția mașinilor noi, inclusiv plastic provenit din vehicule scoase din uz. Scopul este reducerea deșeurilor și recuperarea materiilor prime valoroase folosite în industria auto.

Experții estimează că noile reguli europene ar putea reduce treptat numărul vehiculelor foarte vechi care ajung pe piețele din afara UE. În același timp, acestea ar putea încuraja importul unor automobile mai noi, mai sigure și mai puțin poluante.

Regulamentul va fi extins treptat și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv camioane, autobuze și motociclete, în încercarea de a crește nivelul de reciclare și reutilizare a materialelor în industria auto europeană.

Schimbările ar putea avea impact și asupra Republicii Moldova, unde piața este dominată de automobilele second-hand. Potrivit datelor Serviciului Vamal, în 2025 au fost vămuite peste 65 de mii de autoturisme. Dintre acestea, aproape 46 de mii au fost mașini second-hand.