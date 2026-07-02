UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele de până la 150 de euro: Se aplică și Moldovei.

Începând cu 1 iulie 2026, în țările Uniunii Europene au intrat în vigoare noi reguli vamale pentru trimiterile poștale internaționale cu bunuri provenind din statele din afara UE.

Modificările vizează coletele cu valoare de până la 150 de euro, expediate prin rețeaua poștală, anunță Î.S. „Poșta Moldovei”.

Conform noilor reguli, pentru trimiterile poștale expediate de la persoane juridice către persoane fizice (B2C) și care intră sub incidența legislației UE, se introduce o taxă vamală temporară simplificată de 3 euro pentru fiecare poziție de marfă indicată în factura fiscală sau în declarația vamală.

În plus, operatorii poștali din țările Uniunii Europene pot percepe suplimentar o taxă de procesare a trimiterilor, precum și taxa pe valoarea adăugată conform legislației naționale.

Noile cerințe se aplică trimiterilor poștale internaționale:

destinate țărilor Uniunii Europene;

care conțin bunuri cu o valoare totală de până la 150 de euro;

expediate prin rețeaua poștală, inclusiv pachete mici, colete și trimiteri EMS (servicii de livrare expres)

Totodată, modificările nu afectează cadourile cu valoare de până la 45 de euro, expediate de o persoană fizică către alta (C2C), trimiterile cu valoare peste 150 de euro, precum și alte categorii de bunuri excluse din domeniul de aplicare al legislației europene privind comerțul la distanță.

Astfel de trimiteri vor fi procesate conform procedurilor vamale în vigoare în țările de destinație.