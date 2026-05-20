Turismul în Moldova trece de la Ministerul Culturii la Ministerul Economiei.

Împreună cu aceasta, ministerul va prelua Oficiul Național de Turism, iar numărul angajaților săi va crește de la 117 la 150, se arată în proiectul de hotărâre aprobat al Guvernului, transmite rupor.md.

Potrivit documentului, Ministerul Dezvoltării Economice va deveni succesorul în drepturi și obligații legate de turism. Bunurile Oficiului Național de Turism vor fi, de asemenea, transferate din gestiunea Ministerului Culturii în cea a ministerului economic.

După reorganizare, în structura ministerului va apărea direcția politicii de dezvoltare a turismului. În plus, în lista domeniilor de responsabilitate ale ministerului vor fi incluse inovațiile tehnologice.

Numărul maxim al aparatului central al ministerului va crește cu 33 de unități. Patru posturi vor fi transferate din Ministerul Culturii. Cheltuielile suplimentare pentru salariile angajaților vor fi de aproximativ 11,8 milioane de lei pe an.

Ministrul Evgeniu Osmochescu a declarat că ministerul își revizuiește structura din cauza noilor direcții de activitate.

„Includem două activități noi pentru noi, turismul și inovațiile tehnologice, precum și includem Oficiul Național de Turism în lista instituțiilor publice al căror fondator este ministerul”, a spus Osmochescu.

Potrivit acestuia, ministerul economic va continua să colaboreze cu Ministerul Culturii, deoarece turismul este legat de patrimoniul cultural. Osmochescu a menționat, de asemenea, că în acest domeniu sunt deja implementate proiecte cu participarea partenerilor străini.

Despre intenția de a transfera turismul ministerului economic, Osmochescu a vorbit încă în decembrie 2025. Atunci el a explicat acest lucru prin dinamica pozitivă a sectorului turistic în ultimii ani.