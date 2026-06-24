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24 Iunie 2026, 16:44
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Trombițchi: Nivelul apei în rezervorul Nistrului continuă să scadă

În ciuda precipitațiilor moderate, nivelul apei în rezervorul Nistrului continuă să scadă.

Trombițchi: Nivelul apei în rezervorul Nistrului continuă să scadă.
Trombițchi: Nivelul apei în rezervorul Nistrului continuă să scadă.

Despre aceasta a declarat ecologistul, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice Ilia Trombițchi, transmite noi.md.

Potrivit acestuia, în cursul lunii iunie nivelul apei în rezervorul Nistrului a scăzut cu 35 cm, debitul care vine din Carpați a fost sub 100 m3/s, iar astăzi este de 75 m3/s.

Și asta în condițiile în care s-au înregistrat ploi moderate. Ca și până acum, debitul evacuat din Complexul Hidroenergetic Nistrean în cursul inferior al Nistrului este de 100 m³/s.

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