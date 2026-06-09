TRM a început căutarea unui nou director pentru radiodifuzorul public după demisia lui Țurcanu.

Conform regulamentului, noul director general va fi numit pentru un mandat de șapte ani, fără drept de realegere. Candidații trebuie să aibă cetățenia Republicii Moldova, studii superioare în domeniul corespunzător și cel puțin cinci ani de experiență managerială, transmite rupor.md.

Printre cerințele obligatorii fac parte lipsa antecedentelor penale nedecontate, o reputație impecabilă și lipsa apartenenței politice în ultimii doi ani. Candidații nu trebuie să aibă condamnări pentru infracțiuni de corupție sau interdicții judiciare de a ocupa funcții de conducere.

Pentru a participa la concurs este necesar să se prezinte documente care să ateste identitatea, diplomele de studii, conceptul de dezvoltare a companiei pentru următorii șapte ani, precum și declarații și documente care să confirme îndeplinirea cerințelor postului.

Depunerea dosarelor va dura până pe 10 iulie, ora 17:00. Documentele pot fi depuse atât la sediul central al TRM, cât și în format electronic la adresa indicată în anunțul oficial. Dosarele incomplete sau depuse după termenul stabilit nu vor fi luate în considerare.

Vlad Țurcanu, care a condus compania din decembrie 2021, a anunțat demisia în contextul unui ecou public după finala Eurovision Song Contest 2026. Motivul disputelor au fost notele acordate de juriul moldovenesc reprezentantului României.

Până la numirea noului director general, Vlad Țurcanu va continua să îndeplinească atribuțiile de conducere ale companiei.