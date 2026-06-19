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rupor.md logorupor
19 Iunie 2026, 15:45
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Trenul Kiev – Chișinău va circula zilnic și va avea un vagon pentru copii

Trenul „Basarabia”, care leagă capitalele Moldovei și Ucrainei, va circula zilnic începând cu 28 iunie.

Trenul Kiev – Chișinău va circula zilnic și va avea un vagon pentru copii.
Trenul Kiev – Chișinău va circula zilnic și va avea un vagon pentru copii.

Potrivit viceprim-ministrului ucrainean pentru reconstrucție, Oleksei Kuleba, această decizie a fost rezultatul unei colaborări îndelungate între ministerul de profil din Ucraina, compania „Ukrzaliznytsia” și întreprinderea de stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM), scrie rupor.md.

Trecerea la noul orar va face traseul mai comod și previzibil pentru pasageri, deoarece Chișinăul rămâne unul dintre huburile internaționale cheie de transport, notează instituția. Pe lângă modificarea frecvenței curselor, începând cu 29 iunie se schimbă și ora de plecare a trenului din capitala Moldovei: trenul va pleca la ora 19:52, în loc de 17:42 anterior. Potrivit viceprim-ministrului, această măsură va îmbunătăți semnificativ posibilitățile de transfer ale pasagerilor către alte rute.

În componența trenului vor fi păstrate vagoanele de tip plascart și cușetă, însă va apărea și o noutate. La prima sa cursă va porni un vagon special pentru copii, amenajat pentru călătorii confortabile ale familiilor cu cei mici.

„Traseul către Chișinău rămâne una dintre direcțiile internaționale importante”, a subliniat Oleksei Kuleba.

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rupor.md logorupor
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