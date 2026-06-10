Trenul de pasageri Chișinău-Ungheni circulă acum cu un singur vagon.

Autorul imaginilor susține că, anterior, garnitura era formată din trei vagoane, iar reducerea capacității trenului reflectă situația dificilă prin care trece sectorul feroviar din Republica Moldova, relatează bani.md.

„Doare… asta este realitatea… lume din ce în ce mai puțină și un singur vagon… trist”, a comentat utilizatorul care a publicat imaginile pe Facebook.

Situația vine în contextul problemelor financiare grave cu care se confruntă Calea Ferată din Moldova (CFM). La începutul lunii iunie, Guvernul a aprobat alocarea a 300 de milioane de lei pentru salvarea și modernizarea sectorului feroviar.

Datele oficiale arată că, la începutul anului 2026, întreprinderea acumulase datorii de peste 75,3 milioane de lei la contribuțiile sociale de stat, la care se adaugă penalități de 40,7 milioane de lei. Alte 67 de milioane de lei reprezintă restanțe la fondurile de asigurare medicală, iar penalitățile aferente depășesc 22,6 milioane de lei.

În total, obligațiile restante și majorările de întârziere au ajuns la peste 205 milioane de lei.

În ultimii ani, CFM a încercat să-și reducă presiunea financiară prin optimizarea cheltuielilor și valorificarea unor active. Cu toate acestea, scăderea volumelor de transport de mărfuri, principala sursă de venit a companiei, și lipsa resurselor financiare continuă să afecteze activitatea întreprinderii.



