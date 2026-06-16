Trei sate din Anenii Noi se unesc într-o singură unitate administrativă.

Comunele Geamăna, Zolotievca și Ochiul Roșu din raionul Anenii Noi au aprobat decizia finală privind amalgamarea voluntară într-o singură unitate administrativă.

Municipiile vor primi un sprijin financiar de 13 milioane de lei din partea Guvernului, care va fi investit în modernizarea infrastructurii și serviciilor comunale, transmite rupor.md.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a precizat că banii vor fi folosiți pentru reparația drumurilor, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, îmbunătățirea iluminatului stradal și creșterea eficienței activității instituțiilor publice.

Potrivit autorităților, aceasta este a doua decizie finală privind comasarea în cadrul reformei administrației publice locale, al cărei scop este consolidarea capacității primăriilor și îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni.

În prezent, aproximativ 800 de primării participă la procesul de amalgamare voluntară. Reforma este motivată și de faptul că peste 87% dintre primăriile din Moldova deservesc comunități cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori și dispun de bugete și resurse administrative limitate.

Autoritățile menționează că localitățile care se comasează vor primi stimulente financiare — câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Cetățenii vor putea, de asemenea, să beneficieze de servicii prin centre unice de deservire și „fereastra unică”, iar în fiecare sat va activa un reprezentant al primarului.