22 Mai 2026, 22:15
Trei procurori nu au trecut evaluarea externă din cauza încălcărilor financiare

Procurorii Eduard Varzar și Ghenadii Pîrlii, ambii din Procuratura Generală, precum și Veaceslav Potînga, procuror în Procuratura Municipală Chișinău, nu au trecut evaluarea externă.

Rezultatele au fost prezentate de Comisia pentru Evaluarea Procurorilor, care a finalizat procedura de verificare a integrității etice și financiare, transmite rupor.md.

Eduard Varzar și Veaceslav Potînga au fost evaluați în legătură cu activitatea lor anterioară în calitate de procurori în Procuratura Anticorupție.

După analiză, comisia de evaluare a concluzionat că trei procurori nu îndeplinesc criteriile de integritate financiară și a propus să nu se efectueze evaluarea externă.

Rapoartele de evaluare au fost trimise persoanelor vizate și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Acestea vor fi publicate după expirarea termenului de contestare a deciziilor CSP sau în termen de trei zile de la pronunțarea deciziei finale de către Curtea Supremă.

