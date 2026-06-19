Trei figuranți în dosarul de corupție de la Inspectoratul de Poliție Botanica, din nou reținuți.

Trei angajați ai Inspectoratului de Poliție al sectorului Botanica, anterior reținuți în dosarul de corupție și aflați sub arest la domiciliu, au fost din nou plasați în arest.

De această dată, aceștia sunt suspectați de abuz în serviciu cu circumstanțe agravante, au anunțat pe 19 iunie reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA), transmite zdg.md.

Potrivit anchetei, polițiștii ar fi putut încălca regulile de păstrare și evidență a bunurilor confiscate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. CNA susține că suspecții au acționat din interese personale și în înțelegere prealabilă cu alte persoane, a căror identitate este încă stabilită.

Anchetatorii consideră că angajații poliției au profitat de situația vulnerabilă a unei persoane aflate sub controlul lor și au însușit o parte din banii anterior confiscați de la aceasta. Drept urmare, persoana vătămată a suferit un prejudiciu material semnificativ.

Persoanele reținute urmează să fie plasate în izolatorul de detenție provizorie al CNA pentru 72 de ore.

Anterior, în aprilie 2023, aceiași angajați au fost reținuți împreună cu alți trei colegi, suspectați de corupție pasivă și activă. Potrivit anchetei, forțele de ordine primeau sistematic mită în sume de la 3.000 până la 10.000 de dolari SUA, în numerar și criptomonedă, de la persoane implicate în traficul și consumul ilegal de droguri.

La 4 iunie, suspecții au fost plasați sub control judiciar la domiciliu, prin decizia Camerei de Apel Centru, care a admis cererile apărării privind schimbarea măsurii preventive.

În prezent, ancheta continuă. Organele de drept stabilesc toate circumstanțele cazului și verifică posibila implicare a altor persoane.