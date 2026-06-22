Trei angajați de la Inspectoratul de Poliție Botanica, reținuți pentru 30 de zile într-un nou dosar.

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a admis cererea procurorilor și a emis mandate de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele a trei angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica, reținuți recent într-un dosar de corupție.

Potrivit unor surse din instanță, aceștia vor fi plasați în Penitenciarul nr. 13, transmite rupor.md.

Polițiștii sunt cercetați într-un nou dosar penal pentru abuz de serviciu în circumstanțe agravante. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că au însușit o parte din banii confiscați de la o persoană aflată sub supravegherea lor. Ancheta consideră că suspecții au profitat de situația vulnerabilă a victimei și au acționat în complicitate cu alte persoane, a căror identitate urmează să fie stabilită.

La momentul reținerii, cei trei polițiști erau deja sub control judiciar într-un alt dosar de corupție. În cadrul acelei investigații, ei sunt suspectați că au primit sistematic mită în sume între 3.000 și 10.000 de dolari de la persoane implicate în consumul și traficul ilegal de droguri.

Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului.