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bani.md logobani
9 Iunie 2026, 07:45
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Transportul public din stânga Nistrului se ieftinește după scăderea prețului la combustibil

Călătoriile cu transportul suburban și interurban din stânga Nistrului se vor ieftini, după ce administrația de la Tiraspol a decis reducerea tarifelor pentru pasageri pe fondul scăderii prețurilor la combustibil.

Transportul public din stânga Nistrului se ieftinește după scăderea prețului la combustibil.
Transportul public din stânga Nistrului se ieftinește după scăderea prețului la combustibil.

Autoritățile au anunțat că prețul motorinei s-a redus cu peste 10%, de la 31 la 27,5 ruble, iar acest lucru a permis diminuarea costurilor pentru transportatori. Astfel, tariful pentru cursele regulate va scădea de la 0,88 ruble la 0,84 ruble pentru un pasager-kilometru, transmite bani.md.

Responsabilii susțin că prețurile la transport trebuie ajustate în funcție de evoluția costurilor, iar ieftinirea carburanților ar trebui să se reflecte și în tarifele pentru pasageri. În același timp, administrația de la Tiraspol examinează posibilitatea reducerii tarifelor și pentru transportul urban.

Amintim că la sfârșitul lunii aprilie, administrația nerecunoscută din regiunea transnistreană a decis majorarea prețului pentru călătoriile cu transportul public.

Sursă
bani.md logobani
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