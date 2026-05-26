Transportul aerian a crescut cu 9%, în timp ce calea ferată a pierdut 69% din pasageri.

Potrivit Biroului Național de Statistică, aproape 380 de mii de pasageri au zburat cu avionul în această perioadă, cu peste 9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, distanțele parcurse de pasageri au crescut cu peste 23%, ajungând la aproape 748 de milioane de pasageri-kilometri, scrie bani.md.

În contrast puternic, trenurile continuă să piardă teren. Numărul persoanelor care au ales transportul feroviar s-a prăbușit cu aproape 69%, iar parcursul pasagerilor a scăzut cu peste 40%. În total, doar 32,7 mii de oameni au mers cu trenul în primele trei luni ale anului.

Per ansamblu, transportul public din Republica Moldova a înregistrat o ușoară creștere. În perioada ianuarie-martie 2026 au fost transportați 82,8 milioane de pasageri, cu 0,7% mai mult decât anul trecut. Cele mai multe călătorii au fost efectuate cu troleibuzele, care reprezintă peste 66% din totalul deplasărilor cu transport public. Numărul pasagerilor transportați cu troleibuzul a depășit 54,8 milioane.

Autobuzele și microbuzele rămân, de asemenea, printre cele mai folosite mijloace de transport, cu 27,6 milioane de pasageri transportați, chiar dacă sectorul a înregistrat o ușoară scădere față de anul trecut. Majoritatea curselor au fost efectuate în trafic local și municipal.

Creșteri importante au fost raportate și la transportul de mărfuri. În primele trei luni ale anului, companiile de transport au transportat 4,5 milioane de tone de mărfuri, cu peste 15% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Cel mai mare volum a fost realizat de transportul rutier, care deține aproape 90% din piață.