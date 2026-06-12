Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud au cerut recunoaștere internațională.

Documentul a fost aprobat în cadrul unei videoconferințe cu participarea lui Vitali Ignatiev, Oleg Bartsits și Ahsar Djioev, scrie nordnews.md.

Semnatarii au declarat, de asemenea, intenția de a consolida cooperarea reciprocă și relațiile cu Rusia, pe care au numit-o „garantul păcii și securității” în Europa de Est și Caucazul de Sud.