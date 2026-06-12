12 Iunie 2026, 17:54
4 480
Copiază linkul
Link copiat
Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud au cerut recunoaștere internațională
Ministerele de Externe ale regiunilor nerecunoscute Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud au semnat o declarație comună în care solicită comunității internaționale să le recunoască „suveranitatea și independența”.
Documentul a fost aprobat în cadrul unei videoconferințe cu participarea lui Vitali Ignatiev, Oleg Bartsits și Ahsar Djioev, scrie nordnews.md.
Semnatarii au declarat, de asemenea, intenția de a consolida cooperarea reciprocă și relațiile cu Rusia, pe care au numit-o „garantul păcii și securității” în Europa de Est și Caucazul de Sud.