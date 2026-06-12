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nordnews.md logonordnews
12 Iunie 2026, 17:54
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Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud au cerut recunoaștere internațională

Ministerele de Externe ale regiunilor nerecunoscute Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud au semnat o declarație comună în care solicită comunității internaționale să le recunoască „suveranitatea și independența”.

Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud au cerut recunoaștere internațională.
Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud au cerut recunoaștere internațională.

Documentul a fost aprobat în cadrul unei videoconferințe cu participarea lui Vitali Ignatiev, Oleg Bartsits și Ahsar Djioev, scrie nordnews.md.

Semnatarii au declarat, de asemenea, intenția de a consolida cooperarea reciprocă și relațiile cu Rusia, pe care au numit-o „garantul păcii și securității” în Europa de Est și Caucazul de Sud.

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