Transnistrenii vor plăti mai mult pentru serviciile comunale începând cu anul 2027.

Potrivit unei decizii a așa-zisului guvern transnistrean, majorările vor viza principalele servicii, inclusiv tariful la gaze, care va crește de la 1.70 la 1.75 ruble transnistrene pentru un metru cub, informează Radio Moldova.

„Au fost stabilite nivelurile maxime ale tarifelor pentru serviciile comunale care vor fi aplicate anul viitor. Situația este că nu vom putea evita o ușoară creștere. În 2027, majorarea medie va constitui aproximativ 4%”, a declarat pretinsul premier transnistrean, Alexander Rozenberg, citat de presa din regiune.

Energia electrică se va scumpi și ea, de la 1.45 la 1.59 ruble pentru kWh. Pentru apă, locuitorii regiunii vor plăti 10.23 ruble pentru un metru cub, față de 9.75 ruble în prezent, iar pentru serviciile de canalizare tariful va rămâne neschimbat – 8.36 ruble.

Tarifele la energia termică vor varia, în funcție de furnizor, între 576.20 și 754.42 ruble pentru o gigacalorie. Cel mai mult vor plăti consumatorii companiei „Tirasteploenergo”.

Așa-zisul ministru al dezvoltării economice, Serghei Obolonik, a justificat creșterea tarifelor prin „pierderile din sistemele energetice ale Transnistriei”.

„În ultimii ani, din cauza deficitului semnificativ de finanțare pentru programele de reparații capitale și reconstrucție, starea tehnică a rețelelor continuă să se deterioreze, ceea ce duce la creșterea pierderilor”, a declarat Serghei Obolonik în ședința pretinsului guvern.

La rândul său, Alexander Rozenberg i-a îndemnat pe locuitorii regiunii să implementeze activ surse alternative de energie, menționând că aplicarea „abordărilor moderne” va permite „direcționarea resurselor energetice economisite către funcționarea sectorului industrial”.

„Activitatea intensă a întreprinderilor permite statului să-și îndeplinească la timp obligațiile sociale”, a mai spus Rozenberg.

Tot din 2027 se vor scumpi și călătoriile cu troleibuzul, pasagerii urmând să plătească 4.48 ruble, cu opt copeici mai mult decât tariful actual. Administrația transnistreană promite să păstreze gratuitățile pentru pensionari, iar elevii și studenții vor continua să achite doar jumătate din preț.

Regiunea transnistreană se confruntă cu dificultăți economice tot mai accentuate, iar, potrivit experților, tarifele aplicate pentru furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice nu corespund realităților pieței și nu sunt sustenabile din punct de vedere bugetar.

În cadrul politicii Chișinăului de reintegrare economică graduală a regiunii transnistrene, autoritățile constituționale au anunțat eliminarea treptată a facilităților fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului. Procesul va începe în vara acestui an și se va încheia în 2030, când urmează să fie aplicat un regim fiscal unitar pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Veniturile suplimentare încasate în urma acestei măsuri vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare și susținere a populației din regiune, prin intermediul unui fond de convergență.