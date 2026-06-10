Traficul rutier va fi temporar suspendat în sectorul Botanica al Capitalei.

Anunțul a fost făcut de către Primăria Municipiului Chișinău miercuri, 10 iunie, transmite zdg.md.

Mai exact, traficul va fi oprit pentru perioadele:

de pe 10 iunie 2026, ora 22:00, până pe 11 iunie 2026, ora 06:00;

de pe 11 iunie 2026, ora 22.00, până pe 12 iunie 2026, ora 06:00.

Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare pe strada Burebista.

În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.



