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rupor.md logorupor
2 Iulie 2026, 21:10
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Trafic restricționat la intersecția străzilor Bănulescu-Bodoni și București timp de trei zile

Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și București din Chișinău, în perioada 3–5 iulie, între orele 22:00 și 05:00.

Trafic restricționat la intersecția străzilor Bănulescu-Bodoni și București timp de trei zile.
Trafic restricționat la intersecția străzilor Bănulescu-Bodoni și București timp de trei zile.

Măsura este aplicată ca urmare a unei dispoziții emise de Primăria Chișinău, fiind necesară pentru a permite executarea unor lucrări de reparație programate în această zonă, transmite rupor.md.

În acest context, Poliția le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară, să reducă viteza și să manifeste prudență în zona în care se desfășoară lucrările.

Sursă
rupor.md logorupor
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