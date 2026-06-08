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rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 18:59
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Trafic redirecționat pe drumul R6 în zona Peresecina începând cu 9 iunie

Pe drumul R6, în zona Peresecina, începând cu 9 iunie, traficul va fi redirecționat temporar.

Trafic redirecționat pe drumul R6 în zona Peresecina începând cu 9 iunie.
Trafic redirecționat pe drumul R6 în zona Peresecina începând cu 9 iunie.

Restricțiile sunt impuse pe tronsonul de la intersecția drumurilor R6 și G75 din cauza lucrărilor rutiere, au anunțat autoritățile din cadrul Administrației Națioanale a Drumurilor.

Circulația rutieră va fi redirecționată pe rute provizorii, amenajate și semnalizate corespunzător în zona șantierului, transmite rupor.md.

Restricțiile sunt legate de așternerea stratului de uzură din beton asfaltic. Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului de reamenajare a intersecției și construcție a sensului giratoriu.

Potrivit AND, proiectul este realizat în proporție de aproximativ 80%. Scopul proiectului este sporirea siguranței rutiere și pietonale, precum și îmbunătățirea fluidității traficului în acea zonă.

Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să adapteze viteza de deplasare la condițiile de șantier și trafic.

Trafic redirecționat pe drumul R6 în zona Peresecina începând cu 9 iunie

Sursă
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