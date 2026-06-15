Tot mai puține roșii moldovenești în piețe: Importul înlocuiește producția locală.

În prezent, pe tarabe predomină roșiile importate din Turcia și Albania, în timp ce produsele moldovenești sunt reprezentate doar de câțiva vânzători. Totodată, prețul roșiilor locale rămâne aproximativ la nivelul anului trecut, fiind de circa 45 de lei pe kilogram, informează tv8.md.

Fermierii menționează că cultivarea legumelor devine tot mai puțin profitabilă din cauza costurilor ridicate pentru încălzirea solariilor, energia electrică și materiale. Potrivit lor, una dintre principalele probleme rămâne lipsa piețelor stabile de desfacere.

În satul Dubăsarii Vechi din raionul Criuleni, considerat unul dintre centrele legumiculturii din țară, multe familii continuă să cultive roșii, însă tot mai des se gândesc să plece peste hotare. Tinerii fermieri se plâng de investițiile mari și rentabilitatea scăzută a producției.

Totodată, există și cei care se întorc în Moldova pentru a-și dezvolta gospodăria proprie. Astfel, Ion Rebeja, în vârstă de 27 de ani, după ce a lucrat în Marea Britanie, a decis să se ocupe de cultivarea legumelor în țară.

Autoritățile locale confirmă că numărul producătorilor scade anual din cauza migrației și a problemelor cu desfacerea produselor. Potrivit specialiștilor, în ultimii ani Moldova importă anual peste 18.000 de tone de roșii. În perioada rece, ponderea produselor importate pe piață ajunge la 85–90%, iar principalii furnizori sunt Turcia, Olanda, Spania și Belgia.