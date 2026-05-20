Tot mai mulți șoferi sunt amendați în stânga Nistrului, deși dețin asigurare RCA emisă în R. Moldova.

Un cetățean al Republicii Moldova a fost oprit de angajații așa-numitului serviciu de patrulare. Bărbatul a povestit, sub protecția anonimatului, că se afla la volanul unui automobil înmatriculat în Republica Moldova și deținea o poliță obligatorie de asigurare auto (RCA), emisă în Republica Moldova și recunoscută pe teritoriul regiunii transnistrene. Acest document l-a prezentat la cerere. Cu toate acestea, a fost amendat cu 420 de ruble transnistrene pentru lipsa asigurării. Acesta nu este singurul caz de acest fel raportat în ultimele luni, scrie zonadesecuritate.md.

Într-o înregistrare audio, un angajat al așa-numitului „serviciu de patrulare” afirmă că asigurarea RCA emisă la Chișinău nu ar fi valabilă în regiunea transnistreană. Acesta a sancționat șoferul venit de pe partea dreaptă a Nistrului, invocând că nu ar deține poliță RCA.

Confruntat cu întrebarea cum anume stabilește nevalabilitatea poliței prezentate în regiunea transnistreană, el răspunde că „legea determină”, fără a indica însă o prevedere specifică.

„Chișinăul insistă asupra încetării acestor practici”

Fenomenul este confirmat și de o companie de asigurări, care a spus că a documentat mai multe situații similare, în care clienții săi de pe malul drept al Nistrului au fost amendați în regiunea transnistreană.

„Angajații serviciului de patrulare rutieră aplică frecvent amenzi, în special tinerilor de 18–19 ani din Republica Moldova, care conduc automobile cu numere moldovenești și nu au suficiente cunoștințe în domeniul juridic pentru a-și putea apăra drepturile”, a declarat un angajat al companiei respective.

De asemenea, Biroul politici de reintegrare a confirmat că a primit mai multe plângeri din partea cetățenilor cu privire la acest subiect.

„Problema polițelor RCA emise de companiile de asigurări autorizate în mod legal, inclusiv a celor în format digital, se află în vizorul Biroului și a fost abordată în cadrul ultimelor ședințe ale grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor. S-a atras atenția că asemenea plăți ilegale și măsuri de constrângere (inclusiv precum impunerile ilegale de achitări de vinietă sau pentru circulație autocamioanelor cu masa totală mai mare de 18 tone, etc) nu au nicio justificare juridică, deoarece conducătorii auto care dețin polițe RCA emise în conformitate cu legislația R. Moldova și-au îndeplinit obligațiile legale aplicabile pe întreg teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană a țării”, se spune într-un răspuns al Biroului politici de reintegrare.

Autoritățile constituționale subliniază că persecutarea cetățenilor Republicii Moldova pentru lipsa unei așa-zise asigurări locale reprezintă o practică abuzivă, care afectează libera circulație, creează presiuni financiare nejustificate asupra oamenilor și dublează în mod abuziv obligații deja executate legal.

„Chișinăul insistă asupra încetării acestor practici și asupra respectării mecanismelor legale naționale în domeniul asigurărilor auto”, spune Biroul politici de reintegrare.

Subiectul respectiv rămâne unul prioritar pe agenda discuțiilor din domeniul transportului auto, potrivit Biroului, inclusiv în contextul în care în regiunea transnistreană sunt înregistrate circa 25.000 de autovehicule cu numere de înmatriculare naționale, cu însemnul MD, și aproximativ 15.000 de vehicule cu plăcuțe de tip neutru, însoțite de abțibildul MD.

Totodată, Chișinăul îndeamnă conducătorii de autovehicule care se confruntă cu asemenea situații să sesizeze organele de poliție ale Republicii Moldova în vederea calificării juridice corespunzătoare a acestor abuzuri.