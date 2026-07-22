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bani.md logobani
22 Iulie 2026, 16:33
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Tofan: Statul nu va mai putea compensa gazul pentru 80% din gospodării

80% dintre gospodării nu vor mai primi compensații pentru gaz, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.

Tofan: Statul nu va mai putea compensa gazul pentru 80% dintre gospodării.
Tofan: Statul nu va mai putea compensa gazul pentru 80% dintre gospodării.

Despre aceasta a declarat premierul Vasile Tofan, menționând că în această iarnă ajutorul va fi acordat doar consumatorilor cei mai vulnerabili.

„Nu cred că ne vom putea permite să compensăm 80% din gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți. Dar pentru cei mai vulnerabili, consider că trebuie să găsim resurse și să compensăm consumul minim necesar, ca oamenii să nu înghețe iarna”, a declarat Tofan în emisia PRO TV, transmite bani.md.

Premierul a explicat că autoritățile nu pot influența o mare parte din costul gazului natural.

„60% din tariful la gaz nu îl putem controla. Acesta se află în afara sferei noastre de influență. Putem analiza doar cheltuielile pentru distribuție și furnizare, unde, recunosc, există un anumit potențial de optimizare, dar nu am iluzii că rezervele sunt foarte mari”, a spus el.

Tofan a comentat și criticile privind salariile conducerii Energocom, afirmând că acestea nu au un impact semnificativ asupra tarifului.

„Înțeleg indignarea oamenilor. Dar dacă calculăm cât costă salariile conducerii Energocom în tarif, este vorba despre aproximativ doi bani. Este mai degrabă o problemă de justiție și bun simț, însă nu va ajuta semnificativ la reducerea tarifului”, a declarat premierul.

Declarațiile au fost făcute pe fundalul faptului că Energocom a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifului reglementat la gazul natural cu 6,51 lei pe metru cub. În cazul aprobării cererii, prețul pentru consumatorii casnici va crește de la 14,42 la 20,93 lei pe metru cub.

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